Tirols ältester Gendarm feierte 100. Geburtstag

Inzing – Mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern und jeweils vier Enkeln und Urenkeln feierte dieser Tage Alois Federspiel seinen 100. Geburtstag. Tirols ältester Gendarm kam Mitte Februar 1923 in Nauders zur Welt. Seine ersten Dienstjahre verbrachte er in St. Anton und Kappl, ehe es ihn nach Inzing verschlug. Dort blieb er bis zu seiner Pensionierung – und wurde auch sesshaft: Gemeinsam mit seiner Gattin Aloisia baute er ein Haus, in dem beide bis ins hohe Alter wohnten. Seit dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren lebt Federspiel im Vivavinz in Inzing. (TT)