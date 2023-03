Zeit drängt: Regierung nimmt Verhandlungen über Mietpreisbremse wieder auf

Wien – Für eine von der Bundesregierung angedachte und von Arbeitnehmervertretern vehement geforderte Mietpreisbremse drängt die Zeit. Am Mittwoch sind die dahingehenden Forderungen von SPÖ, Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaftsbund (ÖGB) wieder hochgekocht, nachdem die Regierungsparteien ÖVP und Grüne in getrennten Stellungnahmen neuerliche Gespräche für eine Mietpreisbremse bekannt gemacht hatten. Der ÖVP geht es einhergehend um Maßnahmen bei der Grunderwerbssteuer.

ÖVP-Klubchef August Wöginger unterstrich am Mittwoch – wohl mit Blick auf die Grunderwerbssteuer –, es sei der Volkspartei wichtig, dass auch an Häuslbauer und junge Familien, die Eigentum schaffen, gedacht werde. Insgesamt hieß es von ihm: "Wir sind nach wie vor offen für weitere Gespräche." Die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer teilte mit: "Wir arbeiten an einer guten Lösung."

"Wenn die Bundesregierung nicht rasch handelt, wenn die drohenden Mieterhöhungen nicht in den kommenden Tagen gestoppt werden, dann nimmt sie bewusst den Anstieg der Armut in unserem Land in Kauf", appellierte AK-Präsidentin Renate Anderl in einer Aussendung. "Mietkosten sind neben den Kosten für Energie und Lebensmitteln die größten Preistreiber. Angesichts der aktuellen Rekordinflation von 11,2 Prozent ist es inakzeptabel und alles andere als nachvollziehbar, nicht jede Möglichkeit zu nutzen, um die Menschen zu entlasten", so ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. "Uns erreichen immer mehr Hilferufe von besorgten Mietern und Mieterinnen, die sich vor der Delogierung fürchten, weil sie sich das nicht mehr leisten können."