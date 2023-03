Russland greift Bachmut weiter an, Aufklärer durch Scharfschützen erschossen

Russisches Dauerfeuer prasselt weiter auf die ukrainische Stadt Bachmut nieder. In der Nacht sollen ukrainische Scharfschützen Aufklärer erschossen haben, die zu Stellungen der Verteidiger vordringen wollten.

Kiew, Moskau – Im Osten der Ukraine dauern die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Bachmut an. Nach Angaben des ukrainischen Militärs steht die Stadt mit einst 70.000 Einwohnern im Gebiet Donezk unter russischem Feuer. Die Streitkräfte in Kiew teilten am Mittwoch auch mit, dass Scharfschützen eine Gruppe russischer Aufklärer erschossen hätten, die in der Nacht zu ukrainischen Stellungen vordringen hätten wollen. Sieben Russen seien getötet, drei verletzt worden.





Nach Angaben des russischen Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin leisten die ukrainischen Soldaten in Bachmut erbitterten Widerstand. Seine Wagner-Söldner sind seit Monaten in heftige Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt in der ostukrainischen Region Donezk verwickelt.

Die ukrainische Armee werfe zusätzliche Reserven in die Schlacht um Bachmut, sagte Prigoschin in einer von seinem Mediendienst veröffentlichten Sprachnachricht. "Sie versucht mit aller Kraft, die Stadt zu halten." Zehntausende ukrainische Kämpfer leisteten Widerstand. "Die Kämpfe werden täglich blutiger."

Ukraine schickt Verstärkung nach Bachmut

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagte am Dienstagabend im Fernsehen, es sei keine politische Entscheidung, die Stadt zu halten, sondern eine strategische Entscheidung. Nach ihren Angaben wurde Verstärkung geschickt. Im Raum Bachmut kämpften professionelle und zahlenmäßig starke Einheiten der russischen Privatarmee Wagner, sagte Maljar. "Die Verluste des Gegners sind sehr hoch. Unsere Kämpfer können bis zu 80 Prozent der Terroristen vernichten."

Die ukrainische Militärführung hatte die Lage um Bachmut zuvor schon als äußerst gespannt bezeichnet. Deshalb gibt es zunehmend Spekulationen um einen Rückzug der ukrainischen Truppen. Ukrainische Militärblogger berichteten von Fortschritten der Russen nördlich und nordwestlich der Stadt. Bachmut ist bereits seit dem Spätsommer umkämpft.

📽️ Video | Situation in Ost-Ukraine angespannt

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Auch Selenskyj bestätigt kritische Lage in Bachmut

Nach Angaben des ukrainischen Militäranalysten Oleh Schdanow erzielten die russischen Streitkräfte Fortschritte bei der Umzingelung Bachmuts. Die Truppen hätten einen Keil zwischen die Dörfer Jahidne und Berchiwka getrieben. "Dieser Durchbruch an der Nordflanke von Bahmut stellt eine klare Bedrohung für uns dar", schrieb Schdanow in den sozialen Medien. "Die schwierigste Situation ist nach wie vor Bachmut", sagte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend.

Bachmut ist der Hauptteil der nach der russischen Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen den Städten Siwersk und Bachmut im Donezker Gebiet. Falls die Stadt fällt, eröffnet sich für die russischen Truppen der Weg zu den Großstädten Slowjansk und Kramatorsk. Damit rückt eine vollständige Eroberung des Donezker Gebiets näher.

Gewinnspiel: Dyson Airwrap™ Haarstyler TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Nur noch Korridor als Verbindung zum Westen

Westlich der Stadt wird ukrainischen Militärbeobachtern zufolge ein Schlauch von nur noch etwas mehr als vier Kilometern Breite durch die eigenen Truppen kontrolliert. Durch diese gehen die stark beschossenen Verbindungen nach Westen. An allen anderen Richtungen bedrängen demnach russische Einheiten die Ukrainer.

Die Ukraine griff unterdessen nach russischen Angaben die Halbinsel Krim massiv mit Drohnen an. Die russischen Streitkräfte hätten den Angriff aber zurückgeschlagen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau den russischen Nachrichtenagenturen Tass und RIA zufolge mit. Es sei niemand verletzt worden, und es habe keinerlei Schäden gegeben.

Ukraine wies Verantwortung für Drohnen in Russland zurück

Die Ukraine wies indes nach den Abstürzen mehrerer Drohnen in Russland die Verantwortung dafür zurück. "In der Russischen Föderation nehmen Prozesse von Panik und Zerfall zu", schrieb ein Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, am Mittwoch auf Twitter. "Das äußert sich in einer Zunahme von inländischen Attacken unbekannter Flugobjekte auf Infrastrukturobjekte. Kiew führe einen Verteidigungskrieg und greife auf russischem Gebiet nichts an. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte zu Podoljaks Äußerungen nur: "Wir glauben ihm nicht."