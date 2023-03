EU-Parlament verbietet TikTok für Mitarbeitende

Brüssel, Washington, Peking – Das EU-Parlament hat seinen rund 8000 Mitarbeitenden wegen Sicherheitsbedenken die Nutzung des Onlinediensts TikTok auf Dienstgeräten verboten. TikTok dürfe ab dem 20. März auf parlamentseigenen Geräten wie Handys und Tablets „nicht genutzt oder installiert werden", hieß es in einem Schreiben der Generaldirektion für Innovation und technische Unterstützung vom Dienstag an die Mitarbeitenden.

Die Europäische Kommission hatte bereits in der vergangenen Woche Beschäftigten die Nutzung von TikTok auf Diensthandys oder -Laptops bis zum 15. März verboten. Auch das Weiße Haus ordnete am Dienstag an, dass TikTok innerhalb von 30 Tagen von allen Dienstgeräten der US-Bundesbehörden gelöscht werden muss.