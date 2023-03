Unbekannte stahlen Parfums und Rasierklingen aus Wörgler Drogerie

Wörgl – Parfums und Rasierklingen haben drei bisher unbekannte Täter am Mittwoch gegen 13.30 Uhr aus einem Drogeriemarkt in Wörgl mitgehen lassen. Als sie das Geschäft verließen, ging zwar der Diebstahlalarm los. Einer der Langfinger ging dann aber zu den Verkäuferinnen, zeigte seine leere Tasche vor und versuchte glaubhaft zu machen, dass der Alarm durch eine Diebstahlsicherung seiner Jacke ausgelöst worden war.

In der Zwischenzeit konnten sich die anderen zwei Männer mit dem tatsächlichen Diebesgut davonschleichen. Erst später beim Sichten der Bilder aus der Überwachungskamera wurde der Diebstahl festgestellt. Wie hoch der durch die Tat entstandene Schaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest.

Vermutlich dieselben Täter versuchten bereits am Vormittag in einer anderen Drogerie in Wörgl Parfums zu stehlen. Sie wurden jedoch von Angestellten ertappt und flüchteten. (TT.com)