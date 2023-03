G20-Außenminister sprechen in Indien über Ukraine-Krieg

Gut ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen die Außenminister der G20-Gruppe führender Wirtschaftsmächte am Donnerstag über die Zukunft internationaler Konfliktlösung beraten. Deutschland und die USA hoffen auf einen Schulterschluss gegen Russland bei dem bevorstehenden Treffen im indischen Neu-Delhi. Die USA rechnen mit einer Verurteilung des Krieges durch die Mehrheit der Teilnehmerstaaten.

Die Staatengruppe müsse "dem zynischen Spiel Russlands entgegentreten, das versucht, einen Keil in die Weltgemeinschaft zu treiben", erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vor ihre Abreise am Mittwoch in Berlin. Ein persönliches Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit seinem russischen und chinesischen Kollegen, Sergej Lawrow und Qin Gang, ist nicht geplant. Mit Spannung wird erwartet, ob der russische Außenminister Lawrow bei dem Treffen wie bei dem jüngsten G20-Treffen auf der indonesischen Insel Bali für einen Eklat sorgen wird. Damals verließ er den Saal nach seiner Rede und hörte sich die Wortmeldungen seiner Kritiker nicht an.