Demo am 4. März: Klima-Kundgebung in Lienz verlangt Flächenschutz

Lienz – Bevor im Rahmen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung öffentliche Versammlungen untersagt wurden, gab es in Lienz mehrere Klima-Demonstrationen, organisiert von einer aktiven Fridays-For-Future-Bezirksgruppe. Am Samstag, 4. März, setzen Umweltschützer in der Stadt erstmals wieder öffentlich ein Zeichen. Die Versammlung findet am Johannesplatz statt.