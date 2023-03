Kämpferische Komplizinnen: Frauenfilm in Cineplexx und Metropolkino Innsbruck

Zum 20. Mal steht das Mehrsaalkino in der Innstraße am Samstag, 11. März, ganz im Zeichen des so genannten Frauenfilms. Gezeigt würden Filme, die Mädchen und Frauen in ihrem Kampf für gleiche Rechte und Chancen sowie Selbstbestimmung begleiten, kündigt Innsbrucks Frauenstadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ) an.