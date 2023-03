Debatte über SPÖ-Spitze: Ludwig „steht stark“ hinter Rendi-Wagner

Wien – Der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig will sich nicht nachsagen lassen, dass er oder seine Landespartei an der Bundesvorsitzenden Pamela Rendi-Wagner zweifeln. „Daran gibt es nichts zu rütteln. Da gibt es auch nichts Neues zu berichten“, beteuerte er am Dienstagabend. Er appellierte an seine Genossen, geschlossen aufzutreten. Immer dann sei die Sozialdemokratie stark.

Vor dem Blick in Vergangenheit und Zukunft interessierte die rote Gegenwart. Am Dienstag hatte der Kurier für Unruhe gesorgt. „SPÖ ringt um Parteispitze. Rendi-Wagner vor Ablöse“, titelte das Blatt. Die Geschichte dazu: Ludwig und die Wiener Partei wollten nach den Landtagswahlen in Kärnten (am Sonntag) und Salzburg (23. April) für klare Verhältnisse an der Parteispitze sorgen, vielleicht mit der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures als Übergangsvorsitzender.