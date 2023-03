Gratis-Kurse: Schwazer Frauen lernen sich selbst zu schützen

Mit Gratis-Selbstverteidigungskursen und sicheren Heimfahrten in der Nacht will die Stadt Schwaz der Gewalt gegen Frauen einen Riegel vorschieben.

Schwaz – Für Bürgermeisterin Victoria Weber ist klar: Die Politik muss „vom Reden ins Tun kommen“. Unter dem Motto „Schwazer Frauen“ will man in der Stadt hinschauen, wachrütteln und handeln. „Wir sind fast täglich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen konfrontiert“, sagt BM Weber. Jede dritte Frau in Österreich hat ab einem Alter von 15 Jahren körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erlebt.