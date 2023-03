Frau rettete Familie in Radfeld bei Brand von Hausfassade das Leben

Durch lautes Klopfen und Klingeln an der Tür wurde eine Familie aus Radfeld Donnerstagfrüh aus dem Schlaf gerissen: Eine Passantin wollte die Bewohner vor einem Brand an der Fassade warnen.

Radfeld – Zur Lebensretterin wurde eine Passantin Donnerstagfrüh gegen 5.45 Uhr in Radfeld, als sie an einer Hausfassade einen Brand bemerkte. Sofort läutete und klopfte sie bei dem betroffenen Haus an die Tür und weckte damit die vier Bewohner auf. Der Besitzer begann daraufhin sofort mit Löschmaßnahmen und konnte das Feuer an der südostseitigen Fassade löschen.