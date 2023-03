Kitzbüheler Adler haben Aufstieg im Visier

Kitzbühel – Mit einem 4:2-(2:0, 1:2, 0:1)-Heimsieg gegen den HC Fassa sind Kitzbühels Adler erfolgreich in die Pre-Play-offs der Alps Hockey League gestartet: Rok Kapel (4.), Patrick Bolterle (19.), Jannik Fröwis (24./PP) und Szabad (50.) trafen im Sportpark für die Gamsstädter, die damit in der Best-of-three-Serie mit 1:0 in Führung gingen. Schon heute (20.30 Uhr) steigt in Südtirol die zweite Partie, in der die Kitz-Cracks den Aufstieg ins Play-off-Viertelfinale fixieren können.