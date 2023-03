„Ich kann nicht bremsen“: Busfahrer soll Passagiere vor Unfall in Schladming gewarnt haben

Graz – Der Fahrer des Reisebusses aus Niederbayern, der am vergangenen Samstag in Schladming verunglückte, soll die 32 Passagiere noch in letzter Sekunde gewarnt haben. Laut Zeugenaussagen habe er sinngemäß gerufen: „Ich kann nicht bremsen, haltet euch fest“, bestätigte ein Polizeisprecher in Graz am Donnerstag einen Bericht der Mediengruppe Bayern. Sekunden später stürzte der Bus über eine Böschung.