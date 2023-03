Über zwei Tonnen Kokain an Stränden in Nordfrankreich angespült

Cherbourg – Am Ärmelkanal in Nordfrankreich sind über zwei Tonnen Kokain an Stränden angespült worden. Am Mittwoch wurden zwei Säcke mit Rauschgift auf der Halbinsel bei Cherbourg entdeckt, teilte die Meerespräfektur mit. Bereits am Sonntag seien in der Region 850 Kilogramm Kokain am Strand gefunden worden. Mit einem Hubschrauber suchte die Marine nach möglichen weiteren Drogenpaketen. Mehrere im Meer treibende Objekte erwiesen sich als harmlos. Weitere Kontrollen aus der Luft und an Land waren geplant. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Zur Herkunft der Drogen gab es keine Angaben.