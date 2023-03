Causa Wolf: Zwei Vorhabensberichte der Staatsanwaltschaft

Wien – In Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Großinvestor Siegfried Wolf liegen laut Medienberichten nun zwei Vorhabensberichte der Staatsanwaltschaft vor. Es geht um die Causen Casinos Austria und Eurofighter. Was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorschlägt, gab das Justizministerium nicht bekannt. Am Zug ist nun der Weisungsrat.