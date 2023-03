USA geben sechs Milliarden Dollar für Schutz der Weltmeere

Die EU hat auf der Ozean-Konferenz in Panama 816,5 Millionen Euro für 2023 zugesagt. Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem multinationale Unternehmen die Bodenschätze in den Meeren ins Auge fassen.

Panama-Stadt – Zum Start der internationalen Meeresschutzkonferenz "Our Ocean" in Panama-Stadt haben die USA rund sechs Milliarden US-Dollar (etwa 5,65 Milliarden Euro) für den Schutz der Meere im Jahr 2023 zugesagt. Der Klimabeauftragte des Weißen Hauses, John Kerry, erklärte am Donnerstag, die Summe solle auf 77 Hochsee-Projekte verteilt werden. Zuvor hatte bereits die Europäische Union 816,5 Millionen Euro für den Meeresschutz zugesagt.