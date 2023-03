60-Jährige bei Rodelunfall in Maurach verletzt

Maurach – Bei einem Rodelunfall am Achensee ist am Donnerstagnachmittag eine 60-jährige Deutsche verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 15.30 Uhr die Rodelbahn Pertisau hinunter. In der letzten Linkskurve geriet sie über den Rechten Rand hinaus, stürzte und blieb etwa fünf bis zehn Meter neben der Bahn liegen.