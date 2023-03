Zillertaler ist neuer Chef der Innsbrucker Chirurgie: „Ich bin genau dort, wo ich hinwollte“

Vor zwei Jahren bekam Stefan Schneeberger ein gutes Jobangebot der Medizinischen Universität Wien. Geblieben ist er aber in Innsbruck. „Ich bin froh, dass er den Ruf an unsere Universität jenem aus Wien vorgezogen hat“, freut sich Wolfgang Fleischhacker, Rektor der MedUni Innsbruck, der den Zillertaler zum neuen Direktor der Chirurgie berufen hat.

„Ich bin genau dort, wo ich hinwollte“, sagt der 49-Jährige, der zuvor als Leiter der Transplantationschirurgie von sich reden machte. Doch am Ziel sei er noch nicht. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team will er Fortschritte der Chirurgie, u. a. in der Onkologie, vorantreiben. Im Vordergrund stehe dabei der Mensch. „Bei all der Technik ist es wichtig, unseren Blick für die Patienten zu schärfen“, so Schneeberger.