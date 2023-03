Es klappert die Mühle am rauschenden Bach

Kramsach – Das Mühlrad beim Häuschen am Krummsee-Bachl in Kramsach dreht sich wieder. Baubezirksamt Kufstein und Straßenmeisterei Wörgl nahmen sich des beliebten Kleinods an und kreierten ein neues Holzrad. „Weil der Winter so mild ist, hatten wir etwas Zeit“, freut sich Straßenmeister Josef Aufschnaiter, dass mit Schlosser Christoph Ascher, Tischler Andreas Moser und Zimmerer Christian Schwarzenauer die Expertise für das veraltete Werk im eigenen Haus vorhanden war.