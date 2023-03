Kärntner Parteien schließen Wahlkampf ab

Die für die Kärntner Landtagswahl kandidierenden Parteien machen am Freitag offiziell Schluss. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) beendet seinen Wahlkampf mit einer Kundgebung am Nachmittag vor der SPÖ-Zentrale in Klagenfurt. Am Abend werden die Freiheitlichen bei einem Open Air in Villach noch einmal aufbieten, was sie haben - unter anderem Bundesparteichef Herbert Kickl.





Schon am Vormittag beendet Gerhard Köfer vom Team Kärnten den Wahlkampf, allerdings nicht mit einer klassischen Publikumsveranstaltung, sondern mit einer Pressekonferenz in Velden. Die Grünen laden zeitgleich in Klagenfurt zu einer Pressekonferenz mit Spitzenkandidatin Olga Voglauer und Ministerin Leonore Gewessler, zu Mittag nehmen dann beide am Klimastreik in Klagenfurt teil. Eine weitere Pressekonferenz gibt es von den NEOS in Klagenfurt samt Parteichefin Beate Meinl-Reisinger.