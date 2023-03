Betrunken in Taxibus gekracht: Zwei Verletzte bei Unfall in Westendorf

Westendorf – Alkoholisiert fuhr ein 35-jähriger Niederländer am Donnerstagabend mit dem Auto auf einer Gemeindestraße in Westendorf in Richtung Bahnhof. Mit dabei hatte er einen gleichaltrigen Landsmann. In einer Rechtskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, touchierte die Leitplanke und prallte frontal in einen entgegenkommenden Taxibus ohne Fahrgäste.