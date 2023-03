Kinderbetreuung in Tirol: Rechtsanspruch bringt Finanz-Karussell in Schwung

Die vom Land eingesetzte Steuerungsgruppe tagte am Mittwoch das erste Mal. Finanzierungsfrage wird einer der Knackpunkte.

Innsbruck – Es ist eine nicht kleine Gruppe, die da in den kommenden Monaten eine nicht kleine Aufgabe zu bewältigen hat. Am Mittwoch kam jene Steuerungsgruppe im Landhaus erstmals zusammen, welche im Auftrag der schwarz-roten Landesregierung die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung „bestmöglich vorbereiten“ solle, wie es aus den Büros von LH Anton Mattle (VP) und Landesrätin Cornelia Hagele (VP) heißt. Der eine ist für die Gemeinden, die andere für die Bildungslandschaft in Tirol zuständig.