„Morgen ist zu spät“: Klimademos in Innsbruck und Kufstein sollen Politik wachrütteln

Unter dem Motto „Morgen ist zu spät“ fanden in österreichischen Städten Klimademos statt. Die Aktion soll Druck auf die Politik ausüben. In Tirol kam es in Innsbruck und Kufstein zu Protesten.

Innsbruck, Kufstein – Unter dem Motto „Morgen ist zu spät" hat „Fridays For Future" (FFF) am Freitag zur mittlerweile zwölften weltweiten Klimademo aufgerufen. In Österreich will man mit den Protesten Druck auf die Politik ausüben, damit diese die Klimakrise bekämpft.





In Innsbruck startete die Demo um 13.30 Uhr bei der Haupt-Uni, in Kufstein um 12.30 Uhr im Stadtpark.

📽️ Video | Die Klimademo in Innsbruck

📽️ Videos | Die Klimademo in Kufstein

#TomorrowIsTooLate lautet der internationale Hashtag, die internationale FFF-Webpräsenz listet zahlreiche Gründe für den Protest auf: „Vom Kampf gegen Fracking in den indigenen Gebieten des Esto'k Gna-Stammes in Nordamerika über den lokalen Widerstand in Huasteca Potosina in Mexiko oder Vaca Muerta in Argentinien bis hin zum Widerstand gegen die EACOP-Pipeline in Uganda und Tansania; der Kampf gegen die Gasfelder vor der senegalesischen Küste oder die LNG-Terminals in Mosambik" lautet nur ein kleiner Teil davon.

🔗 Protestaktionen österreichweit unter https://fridaysforfuture.at/events

🔴 Der Klimastreik im Live-Blog

📽️ Video | Weltweite Klimademos

