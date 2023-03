Gerhard Köfer: Ein Herausforderer Marke Jörg Haider

Wien – Gut läuft es für die Blauen. Im Bund sind sie laut Umfragen derzeit auf Platz eins, bei der Wahl in Niederösterreich Ende Jänner legten sie knapp zehn Prozentpunkte zu. Kommenden Sonntag wird das Plus in Kärnten nicht ein derartiges werden. Dort hat die FPÖ einen starken Konkurrenten: Gerhard Köfer, Chef des „Team Kärnten“. Bei der Wahl 2018 hat dieses 5,67 Prozent und damit drei Landtagsmandate erreicht; nun werden bis zu 13 Prozent vorausgesagt.