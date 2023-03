SchülerInnen-Debatte um Kreuz in Klasse und Pläne der NEOS bei „Tirol Live

Bei „Tirol Live“ diskutierten am Freitag zwei SchülervertreterInnen über religiöse Symbole in den Schulklassen und wie man damit umgehen soll. Ein Vorstoß des Tiroler Schülerparlaments, die Kreuze abzuhängen, hatte sogar Bischof Hermann Glettler auf den Plan gerufen. Sein Lösungsansatz wäre, neben den Kreuzen in den Schulklassen auch andere religiöse Symbole zuzulassen. Was die SchülerInnen davon halten, darüber diskutierten im Studio Gina Plattner, Bundesvorstandsmitglied der JUNOS Schüler:innen, und Bastian Fettinger, Landesobmann der ÖVP-nahen Schülerunion.