Bann ist gebrochen! Hütter sorgt in Kvitfjell für ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen

Cornelia Hütter fuhr in Kvitfjell bei einem wahren Hundertstelkrimi den ersten Saisonsieg für die ÖSV-Damen ein. Die Steirerin gewann mit 0,01 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Elena Curtoni.

Kvitfjell - Spät aber doch haben Österreichs alpine Ski-Frauen den Bann gebrochen und den ersten Saisonsieg im Weltcup geholt. Cornelia Hütter krönte sich am Freitag beim ersten von zwei Super-G in einem wahren Krimi zur Gewinnerin, triumphierte 1 Hundertstelsekunde vor der Italienerin Elena Curtoni bzw. 12 vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Für Hütter ist es der vierte Sieg im Weltcup, der dritte in einem Super-G.