Oscar Pistorius kann laut Anwalt auf Entlassung auf Bewährung hoffen

Pretoria – Der wegen Totschlags verurteilte frühere Spitzensportler Oscar Pistorius kann nach Angaben seines Anwalts auf eine Entlassung auf Bewährung hoffen. Am 31. März solle es eine Entscheidung dazu geben, sagte Pistorius' Anwalt, Julian Knight, am Freitag. Südafrikas Justizministerium wollte sich dazu nicht äußern. Der unterhalb beider Knie amputierte Pistorius (36) hatte in der Nacht des Valentinstags 2013 die damals 29-jährige Reeva Steenkamp mit vier Schüssen durch eine Toilettentür in seiner Villa in der Hauptstadt Pretoria getötet.