Swarovski freut sich nach Verlusten über starkes Wachstum im Jahr 2022

Der Kristallkonzern in Wattens verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatz-Plus von 10 Prozent. Swarovski-Chef Nasard spricht von "ermutigenden Ergebnissen".

Wattens ‒ Nach drei Jahren mit erheblichen Verlusten und familieninternen Streitigkeiten konnte der Tiroler Kristallkonzern Swarovski am Freitag wieder positive Zahlen präsentieren. Mit einem Plus von 10% verzeichnete das Wattener Familienunternehmen im Geschäftsjahr 2022 ein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr und erzielte damit einen Umsatz von 1,83 Milliarden Euro.

Für CEO Alexis Nasard sei die Geschäftsentwicklung ein erstes Resultat der 2020 eingeleiteten strategischen Transformation. Und zwar mit einer designorientierten Markenstrategie, die darauf abziele, "das ikonische Erbe von Swarovski im heutigen Zeitgeist zu verankern". Weiters gebe es Fortschritte bei der Anpassung des Geschäftsmodells mit Schwerpunkten in der Marken- und Produktentwicklung und einer Vereinfachung der Organisation.

"Diese ermutigenden Ergebnisse bestätigen, dass unsere strategische Ausrichtung richtig ist und dass unsere ikonische Marke und unser Produkt außergewöhnliches Potenzial haben", so Nasard in einer Stellungnahme.

Man sei in allen Märkten auch vielversprechend in das Jahr 2023 gestartet. Schwerpunkt werde auf Produktinnovationen und weiteren Investitionen in unser Einzelhandelsnetz und unsere Markenkommunikation liegen.“ (TT.com)