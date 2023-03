Swarovski mit Zuwächsen, Suche nach Chef für Tirol

Wattens ‒ Wattens – Der 1895 vom böhmischen Einwanderer Daniel Swarovski mit der ersten industriellen Kristall-Schleifmaschine in Wattens gegründete Tiroler Konzern hat seit Langem weltweite Bekanntheit – statt Glanz und Erfolgsmeldungen gab es in den letzten Jahren aber vor allem Meldungen über auch durch die Corona-Pandemie verschärfte wirtschaftliche Turbulenzen, starken Personalabbau und Machtkämpfe im Kristall-Familienclan. Und zudem entschied ein Schiedsgericht im Herbst, dass die Strukturreform rechtswidrig gewesen sei und rückabgewickelt werden müsse.

Nach diesen sehr schwierigen Jahren meldet Swarovski für 2022 ein Umsatzplus um 10 Prozent auf 1,83 Mrd. Euro. Nach drei Jahren mit schmerzhaft hohen Verlusten habe es trotz eines sehr schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds „eine sehr starke Verbesserung auf ein nahezu positives Ergebnis“ gegeben, so der seit Juli im Amt befindliche neue CEO Alexis Nasard. Erstmals seit Swarovski-Gründung wird der Konzern nicht mehr von Familienmitgliedern, sondern von externen Managern geführt. Und auch im Verwaltungsrat gebe es fünf Externe und nur drei Familienmitglieder, betont Verwaltungsrats-Präsidentin Luisa Delgado. Das neue Rollenspiel funktioniere, so Delgado. Laut Nasard könne das Management im Rahmen der Ziele frei arbeiten.

Swarovski habe in allen Produktkategorien zulegen können, etwa bei Schmuck um 15 Prozent, bei allen Geschäftsfeldern mit Retail-Umsätzen mit 13 Prozent und mit Industriekunden um 5 Prozent. Bis auf China habe es in allen Märkten sowie beim Online-Vertrieb Zuwächse gegeben.

Jährlich würden etwa 5 Mrd. Stück Kristalle und 20.000 verschiedene Produkte (alle bleifrei) hergestellt. Das seien die weltweit edelsten Kristalle, Schmucksteine, Swarovski Created Diamonds und Zirkonia, sowie Schmuck, Accessoires, Kristallobjekte und Heim-Accessoires. Swarovski vertreibt seine Produkte global in 2400 eigenen Shops sowie 4400 weiteren Verkaufsstellen in mehr als 150 Ländern. Weltweit hat Swarovski 18.000 Beschäftigte, davon etwa 3000 in Wattens. Hier sei und bleibe auch künftig das „Herz und Hirn“ des Konzerns, der Personalstand solle gehalten werden. Heuer und 2024 sollen über 50 Mio. Euro in die Modernisierung investiert werden. Laut Delgado suche man derzeit zudem mit dem Personal-Spezialisten Egon Zehnder einen oder eine neue General Manager/ -in für den Standort Wattens. Diese/-r solle bis Juni gefunden sein und dann auch ins oberste Management-Gremium einziehen.