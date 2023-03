Drei „Spaßvögel“ verletzten 34-Jährigen bei Schlägerei in Sölden

Sölden – Weil er drei Personen von einem üblen Streich abhalten wollte, wurde am Donnerstagabend ein 34-jähriger Deutscher in Sölden in eine Schlägerei verwickelt. Gegen 21.10 Uhr hatte dieser die Unbekannten dabei beobachtet, wie sie einen Fahrzeug-Anhänger offenbar zum Spaß auf die Straße schoben und wollte sie davon abbringen.