Hörtest daheim über App der WHO möglich

Fast einer von 15 Menschen weltweit leidet an Hörverlust. Die WHO bietet eine App mit Hörtest an.

Genf – Zum Welttag des Hörens (3. März) hat die Weltgesundheitsorganisation WHO am Freitag auf ihre App mit Hörtest verwiesen. Damit könne jeder Smartphonebesitzer seine Hörfähigkeit testen, sagte Shelly Chadha von der WHO-Abteilung für Taubheitsprävention am Freitag in Genf. Fast einer von 15 Menschen weltweit leide an Hörverlust, sagte Chadha.