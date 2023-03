Chirurg amputierte nach Fehldiagnose Penis: Betroffener fordert Schadenersatz

Obwohl es medizinisch nicht notwendig gewesen wäre, wurde einem Italiener der Penis amputiert. Nun fordert der Betroffene Schadenersatz in Höhe von 400.000 Euro.

Rom, Arezzo – Ein 68-jähriger Italiener fordert von seinem Urologen Schadenersatz in Höhe von 400.000 Euro, weil er ihm 2018 den Penis amputiert hatte, obwohl dies aus medizinischer Sicht nicht notwendig gewesen sei. Der Arzt hatte sich für die Operation entschieden, weil er zum Schluss gekommen war, dass der Patient an Krebs litt. Später stellte sich heraus, dass der Mann an Syphilis erkrankt war, die mit Medikamenten leicht behandelt werden konnte.