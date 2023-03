Schüler:innen der Volksschule Lienz-Nord werden „Gemeinsam stark“

Lienz – Ein neues Unterrichtsprogramm in allen Klassen der VS Lienz-Nord soll in den Kindern den Grundstein für ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben legen. Außerdem soll die psychosoziale Gesundheitsförderung, „Gemeinsam stark werden“ einen Beitrag zur Sucht-, Gewalt- und Suizidprävention sowie zur Prävention psychischer Störungen leisten und die sozialen Kompetenzen der Schüler:innen fördern. „Davon profitiert nicht nur das einzelne Kind, sondern auch die Klasse als Ganzes“, bestätigt Direktorin Maria Bürgler.