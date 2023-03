Röiseland gewann Nove-Mesto-Sprint, Hauser Siebente

Hauser lag im ersten Rennen nach der WM in Oberhof nach dem ersten Schießen auf Rang vier, nach dem ebenfalls fehlerfreien zweiten gar auf Position drei. Läuferisch passte es in der Folge nicht ganz, weshalb der zweite Sprint-Podestplatz in dieser Saison nach dem Sieg in Kontiolahti ausblieb. Am Ende fehlten nur 9,3 Sekunden auf die drittplatzierte Französin Anais Chevalier-Bouchet. Hauser ist auch im Gesamt-Weltcup Siebente, in Führung liegt da die Französin Julia Simon, die am Freitag über Rang neun nicht hinauskam.