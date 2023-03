Schneefall zu stark: Abfahrt in Aspen abgebrochen

Alle Bemühungen waren umsonst: Die Abfahrt der Herren am Freitag in Aspen wurde nach 24 Läufern abgebrochen. Der Norweger Adrian Smiseth Sejersted hatte zu diesem Zeitpunkt vor ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr geführt.

„Das ist part of the game“, sagte Kriechmayr. „Ich hatte auch bessere Verhältnisse als die zwei. Wenn, dann will man bei einem fairen Rennen performen. Hoffentlich haben wir morgen ein gutes Rennen.“ Am Samstag ist erneut eine Abfahrt geplant, am Sonntag ein Super-G. (TT.com, APA)