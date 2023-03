Widum der Pfarre St. Andrä in Lienz: Bischof legt den Grundstein

Lienz – Die Arbeiten am Zubau für den neuen Pfarrsaal sowie das Bildungshaus Osttirol im Widum der Pfarre St. Andrä in Lienz haben begonnen. Am Freitag, 10. März, nimmt der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler gemeinsam mit Verantwortlichen den offiziellen Spatenstich vor.