Peugeots Mittelklasse im Reifungsprozess: 508 bekommt Facelift

Wien – Mit einem Rekordgewinn ist Stellantis in der Vorwoche an die Öffentlichkeit gegangen, nun kümmern sich die Tochtermarken wieder um das Produktportfolio. In diesen Tagen übernimmt Peugeot den Vortritt und zeigt Bilder eines überarbeiteten 508. Das Mittelklassemodell, hierzulande lieferbar als Limousine, als Kombi SW und als sportliches Allradmodell PSE, erhält eine völlig neu konzipierte Frontansicht – Kühlergrill und Stoßfänger sind vermengt, die Scheinwerfer samt den drei vertikal angeordneten LED-Streifen ebenso. Lediglich ein schmaler Steg trennt den gleichermaßen breit gehaltenen unteren Lufteinlass vom oberen Element. Der 508 kommt wie manch andere Modelle in den Genuss des neuen Logos und eines neuen Schrifttyps.