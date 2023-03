„Sonne und Beton“: Harte Jungs in der Gropiusstadt

Innsbruck – Die Gropiusstadt in Berlin-Neukölln. Vom Namensgeber und Architekturmeister geplant, als westdeutsches soziales Wohnbauprojekt, wurde es später zum sozialen Brennpunkt, ähnlich dem erst kürzlich zu Filmehren gekommenen Pariser „Gagarine“.

Einer, der Jahrzehnte später hier aufwuchs, ist der deutsche Comedian Felix Lobrecht. 2017 veröffentlichte er seinen autobiografisch gefärbten Roman „Sonne und Beton“. Nun wagt sich Regisseur David Wnendt an die Verfilmung. Er hat sich in seinen bisherigen Arbeiten recht furchtlos gegenüber herausfordernden Inhalten gezeigt, etwa im Nazi-Drama „Kriegerin“, in der Charlotte-Roche-Adaption „Feuchtgebiete“ oder im Hitler-Reenactment „Er ist wieder da“.