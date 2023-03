Der M340i Touring von BMW: Mehr fürs Eilen statt fürs Weilen

Innsbruck – Wenn der Schmiedl nicht ausreicht und der Schmied eine Nummer zu groß ist, was bleibt dann noch übrig? Nennen wir ihn den Oberschmiedl. Dieses Angebot liefert BMW in der breitgefächerten 3er-Reihe. Dort kommen zahlreiche Vierzylinder-Aggregate zum Einsatz, außerdem die kompromisslosen, dynamisch ausgerichteten M3-Versionen. Und dazwischen? Da gibt es für das BMW-Management und das BMW-Technologieteam ganz offensichtlich ausreichend Raum für ein vermittelndes Angebot: einen M340i – diese Bauart sucht den Kompromiss zwischen sportlicher Ausrichtung und komfortablem Alltagsverhalten. Dies gilt für die Limousine ebenso wie für den Kombi namens Touring – und genau der stand der Tiroler Tageszeitung kürzlich für Testfahrten in Tirol und Umgebung zur Verfügung. Herzstück des M340i xDrive Touring ist wie beim M3 ein aufgeladener Sechszylinder-Benziner. Bei der Leistung trägt der M340i am Datenblatt nicht ganz so dick auf wie das Topmodell, mit 374 PS ist er aber wahrlich kein Leisetreter: Lediglich 4,6 Sekunden sind vonnöten, um den 1,9-Tonner von null auf 100 km/h sprinten zu lassen.