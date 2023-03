Promis, Blut und Pannen zum Auftakt der 15. Staffel von „Dancing Stars“

Gleich zwei Favoriten-Paare brachte die Jury-Wertung in der ersten Show hervor. Schauspielerin Lilian Klebow und Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper überzeugten mit je 22 Punkten. Nicht ganz prima lief es für die Ballerina: Karina Sarkissova wirkte physisch und psychisch angeschlagen.

Wien – Zum Auftakt der 15. Staffel der ORF-„Dancing Stars" am Freitagabend forderten nicht nur eine 45-minütige – durch die Herrenabfahrt in Aspen verursachte – Verzögerung des für 20.15 Uhr geplanten Sendungsbeginns Geduld von Promis, Profis und Publikum. Aufgrund einer technischen Panne musste außerdem das Opening zu Falcos „Amadeus" wiederholt werden. Das Fernseh-Publikum bemerkte die Tonprobleme wegen einer zeitverzögerten Ausstrahlung nicht.

Die Stimmung im bestens besuchten Ballsaal trübte der holprige Start nicht. Gleich zwei Favoriten-Paare brachte die Jury-Wertung in der ersten Show hervor. Schauspielerin Lilian Klebow und Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper überzeugten mit je 22 Punkten. 21 gab es für den Musiker Lucas Fendrich. Rausgewählt wurde diesmal keines der zehn Paare, die Zuschauerstimmen werden in die nächste Woche mitgenommen.

Zehn Kilo habe er bereits abgenommen, schilderte Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig, der mit Catharina Malek einen langsamen Walzer zum James Bond Song „Skyfall" hinlegte. „Das Schnelle liegt mir mehr" meinte der älteste Teilnehmer dieser Staffel. Mimin Lilian Klebow hat mit Florian Gschaider sichtlich „wieder Freude am Tanzen" gefunden. Ihr Wiener Walzer bescherte dem Duo neben der Höchstwertung einen Zwischenapplaus.

Viel Sympathie aber wenig Punkte (11) erhielt der Samba von Autor Omar Khir Alanam und Katrin Kallus. „Einiges an Luft nach oben", so Jurorin Maria Angelini-Santner. Besondere Unterstützung für ihren Tango hatte Gastronomin Eveline Eselböck mit ihrem Partner Peter Erlbeck: Die britische Oscar-Preisträgerin Emma Thompson, die sie bei einem Italienisch-Kurs in Venedig kennengelernt hat, hält ihr die Daumen.