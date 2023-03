Guterres fordert jährlich 500 Milliarden Dollar für ärmere Staaten

Doha – UNO-Generalsekretär António Guterres hat den reichen Ländern der Welt vorgeworfen, arme Staaten mit „räuberischen" Zinssätzen auszubremsen. Er forderte auf einem Gipfeltreffen der am wenigsten entwickelten Länder am Samstag in Doha von den reichen Ländern Hilfen in der Höhe von etwa 500 Milliarden US-Dollar (471,03 Mrd. Euro) im Jahr. Damit solle den ärmsten Staaten auf der Welt geholfen werden, die in „Teufelskreisen gefangen sind".