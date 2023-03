16 Verletzte bei Busunfall mit Kindergruppe in Frankreich

Der Busfahrer und eine Begleiterin wurden schwer verletzt per Hubschrauber in die Klinik nach Grenoble geflogen. 13 Kinder und ein Begleiter wurden leicht verletzt.

Grenoble – In Südostfrankreich hat es bei einem Unfall mit einem Bus mit Kindern auf der Rückfahrt von einem Ferienlager 16 Verletzte gegeben. Der Bus sei am Samstagmorgen auf einer Nationalstraße südlich von Grenoble einen Abhang heruntergestürzt, berichtete die örtliche Zeitung Le Dauphiné unter Verweis auf die Polizei. Der Busfahrer und eine Begleiterin wurden schwer verletzt per Hubschrauber in die Klinik nach Grenoble geflogen. 13 Kinder und ein Begleiter wurden leicht verletzt.