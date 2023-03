US-Verband hofft trotz fehlender Corona-Impfung auf Einreise von Djokovic in USA

Novak Djokovic möchten bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami starten. Zuletzt durfte der nicht geimpfte Serbe nicht in die USA kommen und verpasste so unter anderem die US Open.

Dubai/Indian Wells (Kalifornien) - Der US-Tennis-Verband hofft, dass der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic trotz einer fehlenden Corona-Impfung zu den anstehenden Turnieren in die USA einreisen darf. Der Verband und die US Open seien hoffnungsvoll, dass der Antrag des Serben auf eine Ausnahmegenehmigung Erfolg haben werde, hieß es in einem Tweet der US Open am Freitagabend (Ortszeit). Djokovic war am Freitag im Halbfinale des ATP-Turniers in Dubai gegen den Russen Daniil Medwedew ausgeschieden.





"Ich habe gegen einen besseren Gegner verloren. Ich weiß, dass ich in einigen entscheidenden Momenten nicht gut gespielt habe, aber das lag auch an seiner Tennisqualität", sagte Djokovic gegenüber Reportern. "So wie ich mich die ganze Woche über gefühlt habe, bin ich wirklich zufrieden mit dem aktuellen Zustand meines Körpers", erklärte der Serbe, der zuletzt an einem Muskelfaserriss laboriert hatte.

Als nächstes möchte der 35-Jährige bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami starten. Zuletzt durfte der nicht geimpfte Djokovic nicht in die USA kommen und verpasste so unter anderem die US Open. Auch bei den Australian Open im Vorjahr hatte er nicht antreten dürfen.