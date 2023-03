Massenprotest gegen tunesischen Präsidenten nach Verhaftungswelle

Tausende Demonstranten folgten am Samstag dem Aufruf der mächtigen Gewerkschaft UGTT und zogen durch das Zentrum der Hauptstadt Tunis. Die Regierungsgegner werfen Präsident Saied einen Staatsstreich vor.

Tunis – In Tunesien ist es nach einer Welle an Festnahmen von Oppositionellen zur bisher größten Protestkundgebung gegen Präsident Kais Saied gekommen. Tausende Demonstranten folgten am Samstag dem Aufruf der mächtigen Gewerkschaft UGTT und zogen durch das Zentrum der Hauptstadt Tunis. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift „Nein zur Ein-Mann-Herrschaft" und skandierten „Freiheit! Beendet den Polizeistaat".