Dreijähriger steckte in Jenbach mit Finger in Rutsche fest

Unbekannte schlugen ein Loch in die Kinderrutsche im Garten einer Wohnanlage. Ein Dreijähriger steckte seinen Finger hinein und blieb stecken.

Jenbach – Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr Jenbach am Freitagnachmittag. Ein Dreijähriger steckte mit seinem Zeigefinger in einem Loch fest, das Unbekannte in die Kinderrutsche im Garten einer Wohnanlage geschlagen hatten. Weil es auch seinen Eltern nicht gelang, ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien, alarmierte der Vater die Feuerwehr.