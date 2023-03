Verstappen sicherte sich Pole Position beim Auftakt in Bahrain

Sakhir - Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain die Pole Position gesichert. Der niederländische Red-Bull-Pilot stellte am Samstag auf dem Kurs in Sakhir in 1:29:708 Min. die Bestzeit auf und wird damit beim Großen Preis am Sonntag (16.00 Uhr/live ServusTV und Sky) ganz vorne starten. Teamkollege Sergio Perez (+0,138 Sek.) steht ebenfalls in der ersten Startreihe, dahinter folgt das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,292) und Carlos Sainz (+0,446).