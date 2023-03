Tux – Mit schweren Verletzungen am Bein musste eine 69-jährige Skifahrerin am Samstag in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei kollidierte die Britin gegen 13 Uhr am Hintertuxer Gletscher mit einer unbekannten Person, die daraufhin einfach weiterfuhr. (TT.com)