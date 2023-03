Von Mila Superstar bis Sailor Moon und Co.: RTL2 feiert 30. Geburtstag mit Kultserien

München ‒ Am 6. März 1993 ging RTL2 um 6.09 Uhr on air. Zum 30. Geburtstag taucht der Sender nun tief in seine DNA und zeigt an drei Tagen ein Sonderprogramm mit Highlights aus vergangenen Tagen. Im Angebot sind dabei Anime-Kultserien und TV-Klassiker.