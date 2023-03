Axams/Götzens – Eine 13-Jährige und ein 14-Jähriger stahlen in der Nacht auf Samstag mehrere Lebensmittel sowie Bargeld aus einem Selbstbedienungsladen in Götzens, berichtet die Polizei. Dann bewarfen die beiden mehrere Wohnhäuser in Götzens und Axams mit Eiern. Sie sind laut Polizei teilweise geständig, weitere Erhebungen folgen. (TT.com)