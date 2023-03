EU hilft Moldau bei Aufbau von Sicherheitssektor

In der Republik Moldau mit seinen rund 2,5 Millionen Einwohnern regiert seit Februar eine pro-europäische Regierung. Die ehemalige Sowjetrepublik grenzt an den Westen der Ukraine an. Ähnlich wie im Nachbarland hat sich auch in Moldau mit Transnistrien ein Landesteil abgespalten, der von pro-russischen Separatisten beherrscht wird und in dem russische Soldaten stationiert sind. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind in Moldau Sorgen gewachsen, Russland wolle das Land destabilisieren. Präsidentin Maia Sandu hat Russland vorgeworfen, einen Umsturz zu planen. Regierungschef Dorin Recean strebt einen EU-Beitritt an, bis zu dem aber noch Jahre vergehen könnten.